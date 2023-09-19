Земельный участок и подлежащий сносу аварийный дом изымут в Ижевске

Срок действия постановления составляет 3 года со дня его принятия. Фото: скриншот Google maps

Власти Ижевска изымут для муниципальных нужд земельный участок по адресу улица Городок Машиностроителей, 33. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии столицы Удмуртии.

Многоквартирный дом признали аварийным еще в 2016 году. Согласно документу, будут изъяты земельный участок и три, расположенные на нем, квартиры. Заказчиком работ назначили «Службу технологического обеспечения ЖКХ». Проект на соглашение об изъятии направят собственникам.

Срок действия постановления составляет 3 года. Его исполнение находится на контроле главы города Дмитрия Чистякова.

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