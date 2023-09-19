Почему из магазинов Удмуртии пропали «Бабинские колбасы»

Кредиторы предприятия подали заявление о признании мясокомбината банкротом. Фото: Гульназ Гарадымова
Жители Удмуртии отметили, что из магазинов региона пропала продукция компании «Бабинские колбасы». Как сообщает «Ъ – Удмуртия», проблемы связаны со смертью собственника и генерального директора предприятия Дмитрия Гуляшинова.
Информацию о гибели подтвердила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина.
«Там брат взял бразды правления в свои руки, пытается сейчас получить дополнительные либо бюджетные, либо коммерческие средства, чтобы поправить финансовую ситуацию. Сотрудники временно не работают. Но они все-таки собираются выйти на свой прежний уровень, начать производство», – сообщила Ворончихина.
Однако сотрудник территориального управления «Бабинское» администрации Завьяловского района рассказала, что предприятие уже давно пустует: сотрудники не работают, а технику и оборудование распродают.
Отмечается также, что кредиторы предприятия подали заявление о признании мясокомбината банкротом. ООО «Бабинские колбасы» и ООО «Бабино-Бис» выступают ответчиками по делам по неисполнению или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг, по договорам займа и кредита, а также по договорам в сфере транспортной деятельности. Сумма исков со стороны кредиторов достигает более 10 млн руб.
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