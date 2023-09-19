Полярное сияние заметили над Удмуртией 19 сентября

Это уже второе полярное сияние в 2023 году в Удмуртии. Фото: Владислав Чумаков

В ночь на 19 сентября в районе поселка Гольянский заметили полярное сияние. Этим в соцсетях поделился руководитель АНО «Ижастро» Владислав Чумаков.

«Сегодня наши ожидания оправдались, удача снова улыбнулась. Выехали ночью в ближайший пригород и в окне облачности засняли полярное сияние», – рассказал фотограф.

Отметим, что хоть такое природное явление и нехарактерно для Удмуртии, в этом году жители Удмуртии наблюдают северное сияние уже второй раз. Ранее необычное зрелище можно было заметить 23 апреля.

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