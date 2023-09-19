13,5 млн рублей выделят на ремонт двух театров Удмуртии

В Ижевске отремонтируют театр «Молодой человек» Фото: Диля Ахмадишина

На ремонт двух муниципальных театров Удмуртии выделят 13,5 млн рублей. Об этом сообщает министр культуры региона Владимир Соловьев.

В рамках нацпроекта «Культура» в Ижевске отремонтируют театр «Молодой человек». Для этого из федерального и регионального бюджетов выделили 8,2 млн рублей. Также для восстановления фасада театру «Парафраз» в Глазове предоставят 5,3 млн рублей.

Отметим, что ранее «КП – Ижевск» рассказывала о том, что в 2024 году театры Удмуртии получат господдержку для покупки нового оборудования.

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