Глава Союза биатлонистов России Майгуров: Нас очень сильно не устраивает Ижевск

Виктор Майгуров. Фото: sportsdaily.ru

В 2023 году летний чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени, а в 2022 году спортсмены сразились в Пермском крае. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему такое важное соревнование больше не проводят в столице Удмуртии.

«В Ижевске когда-то проводился летний чемпионат России, я сам участвовал в нем. Главный критерий выбора места для нас — комфортное размещение спортсменов и питание. К сожалению, сегодня комплекс в Ижевске не соответствует нужному уровню», – сказал Майгуров.

Однако отмечается, что спортивные мероприятия продолжат проводить в Ижевске. Просто не такие масштабные.

«На самом деле, нас очень сильно не устраивает Ижевск. Мы проводим там соревнования просто из уважения к традициям. Мы постоянно задаем вопросы по размещению, питанию, они понемногу решаются. Тем не менее вопросов все еще очень много! При определении места соревнований мы во главу угла ставим комфорт спортсменов и команд. Мы можем проводить соревнования где угодно, но что отвечать, когда спортсмены спрашивают, почему мы едем туда, где хуже?» – отмечает глава СБР.

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