Рост заболеваемости коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

В августе ежедневно ковидом заболевали 10 жителей Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
Медики Удмуртии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом среди местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
По словам врачей, еще в конце августа число заразившихся ковидом составляло 10 человек в день, а сейчас это число выросло до 30-40 человек.
«Да, рост есть, но на данный момент ситуация стабильная», – заверила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.
Напомним, что на сейчас в Удмуртии происходит сезонный скачок заболеваемости ОРВИ. Только за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразилось почти 12 тысяч человек.
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