Меру пресечения обвиняемого в пособничестве экс-мэру Ижевска прокурору не изменили

Верховный суд отклонил жалобу адвоката. Фото: https://t.me/sudUdm

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений меру пресечения прокурору Октябрьского района Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, в августе 2023 года Николая Пушина поместили под домашний арест на два месяца. Он обвиняется по части 5 статьи 33 и части 2 статьи 285 УК РФ (пособничество злоупотреблению должностными полномочиями, то есть содействие советами, указаниями, устранением препятствий использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в период с мая по август 2021 года обвиняемый помог бывшему главе Ижевска в предоставлении одному из застройщиков муниципального земельного участка площадью 1 927 кв.м без проведения торгов.

Сторона защиты не согласилась с решением суда и подала апелляцию, в которой отметила, что домашний арест – это «чрезмерно суровая» мера пресечения. Верховный суд отклонил жалобу адвоката.

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