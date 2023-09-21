Движение на новом мосту через реку Пызеп открыли в Удмуртии

Сейчас ремонт моста завершился на 92%. Фото: udmurt.ru

Реверсивное движение транспорта открыли на новом мосту через реку Пызеп в Кезском районе. Но стоит отметить, что ремонт сооружения еще закончился.

Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, на данный момент подрядчик уже заменили элементы в опорах моста, установил ледорезы для пропуска паводковых вод, а также заменил 20 и восстановил 40 железобетонных балок. 25 сентября рабочая комиссия проверит качество выполненных работ. К тому времени на мосту уложат асфальт и установят ограждения. Напомним, ремонт моста начался весной 2023 года. На время работ проезд по нему закрыли, а для местных жителей организовали временную переправу.

«На сегодняшний день новый мостовой переход готов на 92%. На этой неделе мы запустили по нему реверсивное рабочее движение транспорта, поскольку временная переправа в ближайшее время будет разобрана. Грунт с этой переправы будет использован для укрепления земляного полотна на подходах к отремонтированному мосту. То есть было продумано такое безотходное производство, чтобы в работу пошли все используемые на объекте строительные материалы», – поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

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