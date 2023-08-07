Сергей Юрин назначен на должность и.о. министра экономики Удмуртии

Юрин Сергей Васильевич. Фото: malayapurga.ru

На должность и.о. министра экономика Удмуртии назначен глава Малопургинского района Сергей Юрин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам зампредседателя правительства Удмуртии Ольги Абрамовой, чиновник получил предложение о переходе на новую должность благодаря его достижениям в развитии района.

«За пять лет, которыми Сергей Юрин руководит Малопургинским районом, есть качественные изменения в жизни района. Рост экономических показателей, в том числе средней заработной платы, говорит о Сергее Васильевиче, как об эффективном управленце, способном выстроить диалог с бизнесом. Конечно, не все проблемы территории решены, но уверена, что команда района сохранит преемственность и курс на рост качества жизни», – отметила Абрамова.

Пост замминистра займет Алексей Братухин, который в течение 5 месяцев исполнял обязанности министра экономики Удмуртии. Обязанности главы Малопургинского района будет исполнять Вячеслав Соколов, который ранее замещал должность первого замглавы администрации района.

СПРАВКА:

Юрин Сергей Васильевич родился в 1981 году в деревне Азаматово Алнашского района. Работал специалистом отдела реализации путевок ООО «Санаторий «Варзи-Ятчи», продавцом-консультантом, специалистом по сборке, ремонту и обслуживанию компьютерной техники, заместителем начальника части ГУ УР «ГПС УР» ПЧ-25 села Алнаши. С 2014 по 2018 год возглавлял муниципальное образование «Алнашское». 13 февраля 2018 года избран Главой Малопургинского района.

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