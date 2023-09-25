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НовостиОбщество25 сентября 2023 6:49

24 сентября в Удмуртии обновился температурный рекорд

Воздух прогрелся до 26°С
Виола Романова
Ранее самое теплое 24 сентября было зафиксировано в 2015 году

Ранее самое теплое 24 сентября было зафиксировано в 2015 году

Фото: Мария Бакланова

24 сентября в Удмуртии обновился температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.

С 2015 года 24 сентября столбик термометра не поднимался выше 24,1°С, но в 2023 году воздух прогрелся до рекордных 26°С. Максимально теплая температура была в Ижевске.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, теплая погода не собирается сбавлять обороты и сегодня.

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