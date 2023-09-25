С погибшим в зоне СВО капитаном гвардии Марком Ашихминым простились в Удмуртии

Ашихмин Марк Игоревич. Фото: @id38097905

25 сентября в Воткинске простились с погибшим в зоне СВО капитаном гвардии Марком Ашихминым. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Заметаев.

Отмечается, что военнослужащий принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года. За проявленные заслуги его наградили медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Фото: @id38097905

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Региональные и районные власти выразили родным погибшего соболезнования. Семье бойца оказывается вся необходимая помощь.

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