Число пострадавших от укусов клещей за неделю выросло в 2 раза в Удмуртии

С начала 2026 года в Удмуртии зафиксировали 1 080 случаев присасывания клещей Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Удмуртии зафиксировали 1 080 случаев укусов клещей, в том числе 303 среди детей. По сравнению с минувшей неделей этот показатель увеличился на 96,7% или почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Чаще всего опасные членистоногие присасывались к пострадавшим в лесах, на СНТ и в местах отдыха.

708 кровососов отдали в лаборатории для исследований на наличие возбудителей инфекций. Так, 169 клещей оказались положительными на клещевой боррелиоз, 10 клещей – на анаплазмоз и 12 клещей – на эрлихиоз.

Напомним, ранее стало известно о дефиците вакцины от клещевого энцефалита.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр экономразвития России посетил площадку будущей ОЭЗ «Ижевск»

Суд оставил под арестом бывшего Главу Завьяловского района

Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая