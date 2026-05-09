Гороскоп на 10 мая: Львы пойдут на риск, а Рыбы исполнят мечту

Позвольте себе отдохнуть, мир не рухнет за один день. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на воскресенье для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Воскресное утро может показаться вам несколько ленивым, и это именно то, что сейчас необходимо вашему организму. Звезды предполагают, что в середине дня вам может поступить предложение о короткой прогулке. Будьте аккуратны с бытовыми приборами на кухне, возможны мелкие досадные оплошности из-за рассеянности.

Телец (21 апреля – 21 мая)

С утра может появиться вдохновение для кулинарных экспериментов или похода на местный рынок за фермерскими продуктами. Скорее всего, вы решите собрать семью за обедом, чтобы обсудить впечатления от прошедших праздников. Побалуйте себя любимым блюдом или купите что-то приятное для дома – материальные радости станут для вас лучшим источником дофамина.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы обнаружите интересную идею, которую записали в спешке и совсем о ней забыли. Звезды предполагают, что в середине дня возможен звонок от родственника с просьбой о совете в житейском деле. Будьте осторожны с обещаниями, которые касаются вашего свободного времени на следующей неделе. Постарайтесь не вовлекаться в активные споры в социальных сетях – сохранение душевного спокойствия сейчас гораздо важнее, чем доказательство своей правоты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Звезды указывают на вероятность получения подарка от кого-то из домочадцев или приятного сюрприза в виде письма. В середине дня будьте внимательны к своему самочувствию, не перенапрягайтесь во время физической активности. Во второй половине дня возможна поездка в гости или прогулка в тихом сквере. Проведите ревизию своих целей на май – вычеркните все лишнее и оставьте только то, что действительно греет вам душу, чтобы не растрачивать энергию впустую.

Лев (23 июля – 23 августа)

Вы можете почувствовать, что социальные контакты начинают вас утомлять. Вероятно, лучшим решением будет провести время за любимым хобби или творческим занятием, которое не требует зрителей. Звезды предполагают, что в середине дня вы можете получить вдохновение для нового проекта, не связанного с вашей основной деятельностью. Не бойтесь сказать «нет». Качественный отдых в одиночестве вернет вам блеск в глазах быстрее, чем любая вечеринка.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы почувствуете удовлетворение, когда закончите мелкую домашнюю работу, которую постоянно откладывали. Звезды указывают на возможность найти нужную информацию о здоровье и правильном питании в журнале или блоге. Есть риск столкнуться с небольшим разочарованием из-за отмены мелкой встречи, но это пойдет вам на пользу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Вы потратите утро на то, чтобы переставить любимые предметы декора или обновить заставку на рабочем столе. Будьте аккуратны в общении с малознакомыми людьми в социальных сетях, так как возможны досадные недоразумения. Во второй половине дня не исключена приятная новость от человека, чье мнение для вас крайне важно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вселенная указывает на вероятность получения интуитивного озарения относительно старой проблемы, которая не давала вам покоя. В середине дня будьте внимательны к своим снам и случайным фразам прохожих – в них может скрываться важная подсказка.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вам захочется поделиться своими планами с широким кругом людей, но звезды советуют пока приберечь идеи для самых близких. В середине дня возможна интересная встреча в парке или сквере, которая натолкнет вас на новые размышления. Старайтесь не давать обещаний, основанных на мимолетном энтузиазме – трезво оценивайте свои возможности, прежде чем брать на себя новые обязательства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Воскресенье принесет вам чувство удовлетворения от стабильности и порядка в вашей жизни. Вероятно, вы решите навести порядок в своих бумажных архивах. В отношениях с партнером наступает период конструктивного обсуждения бытовых планов на предстоящую неделю.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы проведете несколько часов за изучением интересного материала в сети, что вдохновит вас на перемены. Звезды предполагают, что в середине дня возможен неожиданный визит или звонок от человека с оригинальными взглядами на жизнь. Не пытайтесь сегодня загнать себя в жесткие рамки расписания – позвольте потоку событий нести вас, и вы удивитесь, как много интересного произойдет само собой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы почувствуете потребность в душевном тепле, которое лучше всего искать в кругу самых близких людей. В середине дня будьте внимательны к своим вещам при посещении общественных мест, возможна потеря концентрации. Постарайтесь не принимать близко к сердцу чужие проблемы – ваша эмпатия может сослужить вам плохую службу, если вы забудете о собственных границах.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Куда сходить в Ижевске с 9 по 11 мая: праздничные мероприятия в честь Дня Победы и «Эстафета Мира»

Продавца снюса в Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей

Власти Воткинска отменили массовые мероприятия на 9 Мая