ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиОбщество12 мая 2026 11:30

СК расследует дело по факту отмены троллейбусных маршрутов в Ижевске

Более 60 должностных лиц Минтранса Удмуртии, мэрии Ижевска и ИжГЭТ допросили по делу о халатности
Виола Романова
В столице Удмуртии продолжают разбираться в обстоятельствах ликвидации троллейбусного движения

В Ижевске продолжают разбираться в обстоятельствах ликвидации троллейбусного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Удмуртии.

Расследование уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) идет полным ходом. По данным следствия, осенью 2025 года уполномоченные органы приняли решение отменить сразу несколько маршрутов экологически чистого транспорта, заменив их автобусами.

Сейчас следователи осматривают контактную сеть. Изъята и изучена документация, представляющая интерес для дела. Допрошено более 60 свидетелей, в том числе должностные лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, администрации Ижевска и МУП «ИжГЭТ».

В СК добавили, что проводятся и другие следственные действия, необходимые для выяснения всех деталей произошедшего. Действиям ответственных должностных лиц в итоге предстоит дать юридическую оценку.

Напомним, ранее исчезновением троллейбусных маршрутов в Ижевске заинтересовался Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

