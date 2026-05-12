СК расследует дело по факту отмены троллейбусных маршрутов в Ижевске

В столице Удмуртии продолжают разбираться в обстоятельствах ликвидации троллейбусного движения

В Ижевске продолжают разбираться в обстоятельствах ликвидации троллейбусного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Удмуртии.

Расследование уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) идет полным ходом. По данным следствия, осенью 2025 года уполномоченные органы приняли решение отменить сразу несколько маршрутов экологически чистого транспорта, заменив их автобусами.

Сейчас следователи осматривают контактную сеть. Изъята и изучена документация, представляющая интерес для дела. Допрошено более 60 свидетелей, в том числе должностные лица Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, администрации Ижевска и МУП «ИжГЭТ».

В СК добавили, что проводятся и другие следственные действия, необходимые для выяснения всех деталей произошедшего. Действиям ответственных должностных лиц в итоге предстоит дать юридическую оценку.

Напомним, ранее исчезновением троллейбусных маршрутов в Ижевске заинтересовался Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

