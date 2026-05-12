Заморозки до -4 °С прошлись по Удмуртии

Заморозки зафиксировали в Удмуртии

В ночь на 11 мая почти повсеместно в Удмуртии зафиксировали заморозки до -4 °С. Исключением стал Ижевск, где столбик термометра опустился всего до -0,5 °С. Об этом в телеграм-канале «Записки синоптика» сообщила сотрудник Гидрометцентра республики Дарья Зеленцова.

«Пик похолодания пройден. <...> Тепло уже не за горами», – заверила синоптик.

Напомним, уже 13 мая в Ижевске потеплеет до +22 °С, а к выходным в город придут летние температуры до +30 °С.

