Температурный рекорд обновился в Ижевске 19 мая

В Ижевске второй день подряд упал температурный рекорд Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

19 мая в Ижевске обновился очередной температурный суточный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии.

Воздух в столице Удмуртии прогрелся до отметки +30,6 °C. Предыдущий рекорд был установлен в 1979 году, – тогда метеорологи зафиксировали +29,5 °C.

С 20 мая, по данным синоптиков, температурный фон начнет постепенно снижаться.

Напомним, ранее аналогичный рекорд обновился 18 мая.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи Ижевска спасли упавшего на арматуру пациента

230 рулонов сена и соломы сгорели на пожаре в Удмуртии

Ремонт набережной в Ижевске планируют завершить к концу лета 2026 года