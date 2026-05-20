Температурный рекорд обновился в Ижевске 19 мая

19 мая в Ижевске обновился очередной температурный суточный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Удмуртии.
Воздух в столице Удмуртии прогрелся до отметки +30,6 °C. Предыдущий рекорд был установлен в 1979 году, – тогда метеорологи зафиксировали +29,5 °C.
С 20 мая, по данным синоптиков, температурный фон начнет постепенно снижаться.
Напомним, ранее аналогичный рекорд обновился 18 мая.
