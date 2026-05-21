В Глазове прокомментировали ситуацию с долгами АО «ЖКУ»

Фото: официальная группа АО «Жилищно-коммунальное управление города Глазова» в ВК

Власти Глазова заявили, что АО «Жилищно-коммунальное управление» города продолжит работу в штатном режиме, угрозы банкротства или закрытия предприятия нет.

Как отметил глава города Сергей Коновалов в своих соцсетях, производство по делу о «техническом банкротстве» было прекращено уже на первом заседании суда.

Для стабилизации финансового положения компании Глазову выделили 39 млн рублей из бюджета Удмуртии. Еще 5 млн рублей направят из городской казны. Эти средства планируют использовать для погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Изменения в бюджет, предусматривающие выделение субсидии, депутаты городской думы утвердили 15 мая.

В мэрии также сообщили, что в дальнейшем планируется работа по оздоровлению предприятия, включая пересмотр тарифов и контроль расходов на заработную плату.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьница из Можги получила ожог глаз из-за кварцевой лампы на уроке

Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Сарапуле

Подросток утонул на пруду в Удмуртии