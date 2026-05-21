Ребенок попал под машину во дворе дома в Ижевске

Несовершеннолетнему велосипедисту понадобилась медицинская помощь. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Ижевске 10-летний мальчик получил травмы в результате наезда автомобиля на дворовой территории. Авария произошла 20 мая около 18:20 у дома № 62 на улице Клубной.

По информации Госавтоинспекции Удмуртии, 62-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по двору и сбил ребенка.

Несовершеннолетнему понадобилась медицинская помощь.

