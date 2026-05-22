Движение автобусов закроют в районе набережной Ижевска 23 мая

Ограничения введут с 8:00 до 15:00

23 мая в Ижевске закроют движение автобусов в районе набережной городского пруда. Об этом предупредили в пресс-службе ИПОПАТ.

Ограничения введут с 8:00 до 15:00 на участке проезда им. Дерябина от набережной И.Ф. Белобородова до улицы Свердлова и улицы Милиционной. Автобусы № 8, № 12 и № 15 будут курсировать только до Собора Невского. Заезды на Станкострой выполняться не будут.

Проезд на участке закроют из-за проведения Всероссийского полумарафона «Забег. РФ».

Напомним, что из-за спортивного мероприятия также перекроют движение транспорта и на самой набережной.

