Более 40 ландшафтных пожаров произошло в Удмуртии с начала сезона

В Удмуртии действует особый противопожарный режим. Фото: vk.com/gpsur

По данным на 22 мая, с начала пожароопасного сезона в Удмуртии зарегистрирован 41 ландшафтный пожар. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе региона.

Огонь уничтожил свыше 32 гектаров сухой растительности. В большинстве случаев к возгораниям привел человеческий фактор.

Жителям напоминают, что с 1 мая на всей территории Удмуртии действует особый противопожарный режим. Под запретом: разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, а также проведение любых пожароопасных работ. Нарушителям грозят крупные административные штрафы.

