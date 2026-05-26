Около тысячи выпускников пополнят штат больниц Удмуртии в 2026 году

Около тысячи молодых специалистов придут на работу в больницы Удмуртии в 2026 году

В 2026 году в больницы Удмуртии трудоустроятся порядка тысячи молодых специалистов. О таких планах сообщили в Минздраве региона.

«С 2026 года в России действует закон о наставничестве, согласно которому молодой специалист после окончания обучения будет проходить обязательное наставничество сроком до 3 лет в медорганизации, работающей в системе ОМС. Так что мы ждем молодых специалистов и создаем для них условия для комфортной работы с опытными наставниками», – сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Главной кузницей кадров для врачей в Удмуртии остается Ижевский государственный медицинский университет. В этом году вуз выпускает почти 600 человек, из них 215 обучались по целевым направлениям. Примерно столько же – около 600 – готовится выйти из стен Республиканского медицинского колледжа, который снабжает систему средним медперсоналом.

По словам Багина, в последние два года в отрасли наблюдается устойчивый кадровый плюс: число врачей, приходящих на работу, превышает количество уходящих.

«Процент небольшой, но он есть, и в Приволжском федеральном округе мы занимаем твердые позиции по укомплектованности и обеспеченности медицинскими кадрами», – заключил министр.

