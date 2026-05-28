СК возбудил дело по факту ДТП с 8-летним питбайкером в Удмуртии

Оба мальчика получили травмы, одного из них увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в деревне Подшивалово, в котором пострадали два ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария произошла вечером 26 мая. 8-летний мальчик за рулем питбайка, выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль. В столкновении травмы получил юный водитель и его 9-летний пассажир. Последнего госпитализировали в больницу.

Уголовное дело квалифицировали по части первой статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Действиям законных представителей несовершеннолетнего водителя будет дана юридическая оценка.

