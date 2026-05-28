СК проводит проверку по факту гибели женщины во время грозы в Удмуртии

Проверку проводят по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фото: СУ СК Удмуртии

Следственный комитет Удмуртии проводит доследственную проверку по факту гибели 79-летней женщины во время грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 27 мая на частном участке по улице Комсомольской в поселке Балезино. Во время разбушевавшейся стихии ураган обрушил части крыши на теплицу, в которой находилась женщина. От полученных повреждений она скончалась.

Проверку проводят по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

