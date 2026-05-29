Сигнал «Опасное небо» ввели в Удмуртии 29 мая

Фото: Архив КП.
29 мая в Удмуртии объявили сигналы «Опасное небо» и «Ракетная опасность». Об этом ВКонтакте сообщил Глава региона Александр Бречалов.
В рамках режима в республике включили предупредительные сирены.
Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности и не паниковать.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
СК возбудил уголовное дело о нарушении прав жильцов 15 домов в Ижевске
Начальницу почтового отделения осудили в Ижевске за присвоение 940 тыс. рублей
В Балезинском районе введен режим ЧС