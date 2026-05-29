Запрет на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Ижевска

Фото: Данил Иванов.
29 мая в 15:55 в аэропорту Ижевска ввели режим «Ковер». Об этом в соцсетях сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
В рамках ограничений введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Радиус действия 100 км.
Ранее в регионе ввели режимы «Опасное небо» и «Ракетная опасность».
