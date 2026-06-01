«Единая Россия» в Удмуртии подвела итоги праймериз

Партия «Единая России» в Удмуртии подвела итоги предварительного голосования к сентябрьским выборам в Госдуму Фото: Архив КП.

В Удмуртии завершилось предварительное голосование «Единой России», по итогам которого определились кандидаты для выдвижения на сентябрьские выборы в Госдуму. Результатами поделился телеграм-канал «Ъ-Удмуртия».

По Удмуртскому и Ижевскому одномандатным округам победу одержали действующие депутаты Госдумы от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. За них проголосовали 47,4 и 49 тысяч человек соответственно.

В партийном списке наибольшую поддержку получили заместители председателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов и Татьяна Ишматова. Их результаты – 87,2 и 74,1 тысячи голосов. Вторые места в одномандатных округах заняли воспитатель детсада «Супер Детки» из Ижевска Надежда Лаптева (7,7 тысячи голосов) и старший воспитатель детсада № 131 Ольга Пермякова (8,9 тысячи голосов). Третью строчку в списке занял оператор станков с числовым программным управлением Ижевского опытно-механического завода Евгений Веретенников. Ему отдали голоса 15,2 тысячи участников.

Праймериз проходили с 25 по 31 мая. В них приняли участие не менее 130 тысяч жителей Удмуртии. Победители предварительного голосования будут официально выдвинуты партией на выборах в Госдуму, которые состоятся 20 сентября.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мотоциклист погиб в Ижевске после столкновения с автобусом

Уроженка Ижевска и народная артистка РСФСР Любовь Кунакова ушла из жизни

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы лишатся крупной суммы из-за невнимательности, а Тельцы получат заманчивое предложение от руководства