В Удмуртии вечером 1 июня ожидается град

Фото: Александра Трапицына

Вечером 1 июня местами по Удмуртии пройдет град, сообщает МЧС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Автомобилистам советуют не оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам также рекомендуют держаться от них подальше во время непогоды.

Напомним, в последний раз град в Ижевске выпал 27 мая. Тогда ураганный ветер повалил несколько деревьев и светофор в центре города.

