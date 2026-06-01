В Ижевске 12-летний подросток на электросамокате травмировал пешехода

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Ижевске устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пользователя электросамоката, которое произошло вечером 29 мая, сообащет пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

По информации ГИБДД, около 17:10 напротив дома № 200 на улице Пушкинской 12-летний подросток, передвигавшийся на кикшеринговом электросамокате по тротуару, совершил наезд на 28-летнюю женщину.

В результате столкновения пешеход получила травмы. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке

Удмуртия поднялась на 25-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей