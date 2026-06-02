Электроснабжение восстановили в Балезинском районе после мощного урагана

1 июня во всем Балезинском районе восстановили электроснабжение. Фото: vk.com/rv.efimov

1 июня во всем Балезинском районе восстановили электроснабжение, которое пострадало после мощного урагана 27 мая. Об этом ВКонтакте сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Специалисты устранили неполадки по всем заявкам, поступившим от жителей», – сказал премьер-министр республики.

Режим ЧС в муниципалитете сняли. Однако аварийные работы все еще продолжаются. Сейчас спасатели убирают поваленные деревья, администрация заключает контракты с подрядчиками.

Жители могут обратиться в ЕДДС по телефону: 5-16-96.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инженера будут судить за подкуп в 300 тысяч рублей и отмывание денег в Ижевске

Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке