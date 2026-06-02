Московская компания оценит аэропорт Ижевска и «Ижавиа» перед продажей

Тендер на оценку аэропорта Ижевска выиграла компания «Инари Инвест Групп» Фото: Данил Иванов.

Московская компания «Инари Инвест Групп» (ИНИНГ) выиграла тендер на оценку аэропорта Ижевска и акций АО «Ижавиа» перед продажей. Стоимость оказания услуг составила 395,2 тысячи и 240,3 тысячи рублей соответственно. Об этом сообщил телеграм-канал «Ъ-Удмуртия».

Напомним, в середине апреля правительство Удмуртии объявило о решении включить «Ижавиа» в прогнозный план приватизации на 2026 год. Глава республики Александр Бречалов тогда пояснил: региону нужен инвестор для дальнейшего развития авиаперевозчика. Депутаты Госсовета согласовали продажу актива.

Руководитель региона пообещал, что процедура будет максимально прозрачной и публичной. Он даже допустил, что лоты могут появиться на сайте бесплатных объявлений.

