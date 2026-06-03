Жительницу Удмуртии отправили в колонию за убийство 87-летней матери

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

54-летнюю жительницу Завьяловского района признали виновной в избиении 87-летней матери до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что подсудимая жила вместе с матерью и ухаживала за ней, т.к. потерпевшая в силу возраста не могла самостоятельно передвигаться. 31 декабря 2025 года пьяная женщина разозлилась на пенсионерку и ударила ее ногой по грудной клетке. От полученного повреждения потерпевшая погибла на месте.

Дело квалифицировали по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил подсудимую к 6 годам в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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