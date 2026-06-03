Бюджет на дорожный ремонт в Удмуртии впервые превысил 20 млрд рублей

Реконструкцию трассы Ижевск – Аэропорт завершат в 2026 году Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году финансирование дорожных работ в Удмуртии достигло рекордной отметки – более 20 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции заявил министр транспорта республики Геннадий Таранов.

Для сравнения в 2024 году на ремонт направили около 10 миллиардов, в 2025-м – 18 миллиардов.

До конца года в нормативное состояние приведут 300 километров дорог. В планах – завершить реконструкцию трассы Ижевск – Аэропорт, отремонтировать объездную дорогу в Воткинске и окружную дорогу в Ижевске в районе перекрестка у СНТ «Пламя». Также предстоит финальный этап реконструкции путепровода на трассе Игра – Глазов.

Кроме того, в 2026 году стартует реконструкция трассы Ижевск – Сарапул. Проект рассчитан на четыре года, на него планируют выделить 3 миллиарда рублей. В текущем году займутся 18-километровым участком от поворота на Бураново до «Цветов Удмуртии». На эти работы до конца года потратят 200 миллионов рублей.

После реконструкции, по словам Геннадия Таранова, на дороге появятся новые пешеходные переходы и освещение, а также расширят полосы движения.

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