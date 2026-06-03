Движение транспорта ограничат в районе набережной Ижевска 18 июня

Ограничения будут действовать 18 и 19 июня Фото: Архив КП.

В Ижевске временно ограничат движение транспорта в районе набережной городского пруда. Об этом предупредили в мэрии столицы Удмуртии.

Ограничения введут для безопасного проведения спортивного мероприятия «Альфа-Банк. Ночной забег».

Так, с 18:00 18 июня до 00:05 19 июня проезд закроют:

– по Набережной им. И.Ф. Белобородова, на участке от улицы Телегина до проезда им. Дерябина;

– по улице Милиционной, на участке от Набережной им. зодчего Дудина до улицы Бородина;

– по улице Свердлова, на участке от улицы Ленина до проезда им. Дерябина.

Кроме того, с 07:00 18 июня до 05:00 19 июня аналогичные ограничения будут действовать:

– на Набережной имени зодчего Дудина С.Е., на участке от пересечения с улицей Милиционной до лестничного марша, ведущего к монументу «Навеки с Россией», в обоих направлениях;

– на улице Милиционной, на участке от улицы Бородина до проезда им. Дерябина.

На месте забега установят временные дорожные знаки. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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