Школу № 12 в Ижевске закроют на масштабный капремонт до ноября 2027 года

В Ижевске обновят школу № 12. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске стартует масштабное обновление образовательных учреждений. В число объектов, которые отремонтируют в ближайшее время, вошла средняя школа № 12. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В ответ на запрос редакции «КП-Ижевск» в администрации Ижевска сообщили, здание ожидает комплексная модернизация. Подрядчику предстоит заменить кровлю, окна и двери, обновить фасад и провести ремонт внутренних помещений. Также в школе установят современные системы инженерно-технической безопасности. Учебное заведение получит серьезное техническое оснащение: в кабинетах химии, физики и технологии появятся новые лаборатории, а для спортзала и столовой закупят современный инвентарь и мебель.

Как сообщили в администрации Ижевска, завершить все ремонтные работы планируется в ноябре 2027 года. На период проведения реконструкции учебный процесс будет организован на других площадках: ученики начальных классов перейдут во второй корпус детского сада № 116, а школьников с 5-го по 11-й класс переведут в школу № 10.

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