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НовостиПроисшествия3 июня 2026 13:20

Очевидцы спасли женщину из окна горящего дома в Удмуртии

Жилой дом сгорел на площади 40 кв. м
Виола Романова
На пожаре никто не пострадал. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

На пожаре никто не пострадал. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

3 июня на станции Пижил Сюмсинского района загорелся жилой одноэтажный дом. Из горящего строения спасли женщину. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

На момент возгорания она находилась дома одна. Выбраться на улицу ей мешало пламя, объявшее крыльцо. Выбраться из горящего дома ей помогли проезжавшие мимо очевидцы. Они разбили окно и помогли женщине спуститься.

Площадь пожара составила ориентировочно 40 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС.

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