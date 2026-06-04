Пешеходный переход появится у гимназии № 6 в Ижевске

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
В Ижевске на улице Загородной, в районе гимназии № 6, появится пешеходный переход. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
«Зебра» будет нерегулируемой, т.е. без светофора. Нанести разметку и установить новые дорожные знаки должны в ближайшее время. Контроль за работами возложили на начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды мэрии.
Напомним, ранее стало известно об организации еще трех новых пешеходных переходов.
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