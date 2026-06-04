Проезд по улице Грибоедова закроют до 30 июня

Ограничения введут с 5 по 30 июня Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске временно закроют проезд транспорта по улице Грибоедова. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения введут с 5 по 30 июня на участке от дома № 27 по улице Тимирязева до дома № 25а по улице Серова. В указанный период здесь проведут работы по строительству теплотрассы. На участке установят дорожные знаки и сигнальные фонарики.

Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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