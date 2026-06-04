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НовостиОбщество4 июня 2026 14:20

Житель Ижевска получил срок за хранение наркотиков в крупном размере

Многодетного отца из Ижевска осудили за хранение почти 50 граммов наркотиков
Дмитрий Соколов
Троих малолетних детей обвиняемого суд учел как смягчающее обстоятельство.

Троих малолетних детей обвиняемого суд учел как смягчающее обстоятельство.

Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего ижевчанина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По данным суда, мужчина приобрел через интернет наркотическое вещество массой 49,17 грамма и хранил его для личного употребления. Запрещенное средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции во время оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. При вынесении приговора суд учел его активное содействие следствию, наличие на иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья одного из них, а также беременность супруги.

С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание ниже минимального порога, предусмотренного законом. Он проведет 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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