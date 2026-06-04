Житель Ижевска получил срок за хранение наркотиков в крупном размере

Троих малолетних детей обвиняемого суд учел как смягчающее обстоятельство. Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего ижевчанина, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

По данным суда, мужчина приобрел через интернет наркотическое вещество массой 49,17 грамма и хранил его для личного употребления. Запрещенное средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции во время оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние. При вынесении приговора суд учел его активное содействие следствию, наличие на иждивении троих малолетних детей, состояние здоровья одного из них, а также беременность супруги.

С учетом смягчающих обстоятельств мужчине назначили наказание ниже минимального порога, предусмотренного законом. Он проведет 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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