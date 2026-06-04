В Ижевске начали реставрацию фасадов на улице Удмуртской

Фото: личная страница Дмитрия Чистякова во «ВКонтакте»

В Ижевске стартовала реставрация фасадов девяти домов на улице Удмуртской, сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас рабочие снимают старую штукатурку и монтируют строительные леса. По словам Чистякова, здания на участке от Красногеройской до Советской оформят в зеленых тонах – в едином ансамбле с УдГУ. Дома у площади 50-летия Октября, напротив, сохранят историческую красно-коричневую окраску.

Завершить работы планируют в июле.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свежие огурцы и картофель подорожали в Удмуртии

Завершено расследование дела об убийстве подростка у магазина в Ижевске

Более 112 кошек жили в квартире в Ижевске