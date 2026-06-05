Ремонт дороги в переулке Ястребовском завершился в Ижевске

В Ижевске отремонтировали дорогу в переулке Ястребовском. Фото: пресс-служба министерства транспорта Удмуртии

В Ижевске завершился ремонт дороги в переулке Ястребовском. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Удмуртии.

В порядок привели участок от улицы Вадима Сивкова до улицы Карла Маркса. Подрядная организация демонтировала старый асфальт, укрепила дорожное основание и смонтировала бордюры. После этого специалисты уложили два слоя асфальтобетона, оборудовали водоотводной лоток и обустроили тротуары для пешеходов.

Кроме того, контейнерную площадку перенесли в другое место – ранее она находилась в треугольнике видимости, что создавало помехи для водителей и пешеходов.

В ближайшее время городские службы планируют провести кронирование деревьев, установить дополнительную секцию светофора для пешеходов и обустроить переход на пересечении переулка Ястребовского с улицей Карла Маркса.

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