Ижевские хирурги вернули слух жителю Удмуртии

Фото: официальная группа РКБ № 1 в ВК

Врачи Первой республиканской клинической больницы в Ижевске помогли пациенту восстановить слух, который был серьезно снижен на протяжении нескольких месяце, сообщается в официальной группе медучреждения в ВК.

Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на постоянную заложенность ушей и ухудшение слуха. Консервативное лечение, включавшее прием лекарств, положительного эффекта не дало. После дополнительного обследования у сурдолога специалисты пришли к выводу, что пациенту требуется хирургическое вмешательство.

Медики выполнили шунтирование барабанных полостей – процедуру, позволяющую обеспечить вентиляцию среднего уха и удалить скопившуюся жидкость, мешающую нормальному восприятию звуков.

Операцию провела заведующая оториноларингологическим отделением РКБ №1 Сусанна Арутюнян. Вмешательство выполнялось под операционным микроскопом, что позволило провести процедуру максимально точно и бережно.

По словам специалистов, такой метод применяется в случаях, когда медикаментозное лечение не приносит результата и позволяет быстро восстановить слуховые функции.

После операции состояние пациента улучшилось, слух вернулся. Сейчас мужчина продолжает наблюдаться у врачей.

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