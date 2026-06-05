Погода в Ижевске 6 июня: до +18°C днем и кратковременные дожди

Суббота в Ижевске будет пасмурной. Фото: архив редакции

В ночь на 6 июня температура воздуха в Ижевске опустится до +13°C, днем воздух прогреется до +18°C, сообщает пресс служба Гидрометцентра Удмуртии.

Суббота ожидается облачной с прояснениями; местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный, 7–12 м/с.

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