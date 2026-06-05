В Ижевске автомобиль сбил 11-летнего мальчика на переходе

Теперь водителю грозит лишение прав. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП с участием ребенка произошло 4 июня около 14:40 на улице Камбарской в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, Chery Tiggo наехал на 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Ребенок получил травмы, а автомобиль после происшествия уехал.

В ГАИ уточнили, что за рулем иномарки находилась 23-летняя девушка. Она пояснила, что мальчик ушел с места ДТП, а сама она растерялась и уехала. За оставление места аварии ей грозит лишение прав на срок до 1,5 года либо административный арест до 15 суток.

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