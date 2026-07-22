Водитель «Гранты» сбил 11-летнего велосипедиста в Удмуртии

Ребенок получил травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

11-летний велосипедист пострадал в ДТП на улице Трактовой в деревне Большая Венья. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла в обед 21 июля. 31-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по главной дороге, наехал на подростка, когда тот выехал на перекресток со второстепенной дороги.

Напомним, вечером того же дня в ДТП в Сарапуле пострадала 12-летняя девочка.

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