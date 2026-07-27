Сирены включили в 25 районах и 5 городах Удмуртии из-за режима «Опасное небо»

Системы оповещения населения включены в 25 районах и 5 городах Удмуртии Фото: Данил Иванов.

Предупредительные сирены продолжают включать в новых муниципалитетах Удмуртии. Как сообщил Глава региона Александр Бречалов в соцсетях, на данный момент системы оповещения населения включены в 25 районах и 5 городах.

Так, сирены работают в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском, Ярском районах, а также в городах Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга и Сарапул.

Напомним, в Удмуртии действует режим «Опасное небо». Глава республики уже сообщал о нескольких сбитых беспилотниках.

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