Сирены включили в 17 районах и трех городах Удмуртии из-за возможной атаки БПЛА

Предупредительные сирены включили в 17 районах и трех городах Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июля в рамках действия режима «Опасное небо» предупредительные сирены включили в 20 муниципалитетах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

Так, системы оповещения населения работают в Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Красногорском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах, а также в Ижевске, Воткинске и Глазове.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности, а в случае ЧП – звонить по номеру «112».

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