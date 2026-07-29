Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии 29 июля

Сигнал «Опасное небо» отменили в Удмуртии. Фото: правительство Удмуртии

29 июля в Удмуртии отменили сигнал «Опасное небо». Об этом в соцсетях сообщил Глава региона Александр Бречалов.

Кроме того, снят запрет на прием и вылет самолетов в аэропорту. Напомним, ограничения ввели в 8:08 для обеспечения безопасности в республике. Предупредительные сирены включали в 17 районах и трех городах региона.

Жителей Удмуртии просят не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

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