Александр Бречалов об уходе с поста Главы Удмуртии: «Это были яркие 9 лет»

Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Покинувший пост Главы Удмуртии Александр Бречалов обратился к жителям республики с прощальным постом. Он поблагодарил их за поддержку и совместную работу на протяжении девяти лет

«Это были яркие 9 лет – в них было много интересных вызовов, непростых задач и хороших, добрых эмоций. <...> Лучшее, что за это время случилось – люди, которые любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно. Вы подсказывали верные решения, учили, давали пример и вдохновляли работать. За это – от всего сердца – бадӟым тау», – сказал Бречалов в своем канале в МАХ.

Напомним, 29 июля стал последним рабочим днем Бречалова во главе республики. На пост врио назначена Ольга Абрамова.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов уходит с поста Главы Удмуртии

Ольга Абрамова назначена на пост врио Главы Удмуртии

Президент принял в Кремле врио Главы Удмуртии Ольгу Абрамову