Утро в Ижевске: опрос о дистанционном обучении, претенденты на должность Главы города и УАЗ, сбивший подростка

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 11 ноября. По прогнозам синоптиков, сегодня будет морозный и снежный день. Чтобы вы начали его продуктивно, мы подготовили подборку важных новостей:

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 10 ноября 2020 года: 268 комплектов бесплатных лекарств.

- Более миллиона рублей штрафа заплатят производители хлебобулочных изделий в Удмуртии.

- Девочку-подростка на пешеходном переходе сбил УАЗ в Ижевске.

- За или против перевода на «дистант»: глава Удмуртии Александр Бречалов устроил опрос для жителей.

- Жительница Удмуртии зарезала обидчика своего мужа при детях.

- Сколько леса вырубят для благоустройства микрорайона на улице 40 лет Победы в Ижевске.

- Песню жительницы Удмуртии исполнят в Кремле.

- 7 человек претендуют на должность главы Ижевска.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Радио «Комсомольская правда»-Ижевск» исполнилось 8 лет

Фото: Архив КП

7 ноября 2012 года заработала новая радиостанция «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+). Спустя восемь лет в эфире ведущие продолжают знакомить слушателей с известными персонами, рассказывать о самых важных и интересных событиях нашего края и отвечать на острые вопросы слушателей с экспертами. Мы собрали истории о том, как радио помогло жителем Удмуртии, чтобы и вы тоже звонили в прямые эфиры и делились с нами самым важным.

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