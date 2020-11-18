Должен больше 200 млн рублей государству: генпрокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии

Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву Фото: Архив «КП» в Ижевске

Генеральная прокуратура России предъявила иск экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Он и члены его семьи должны передать государству незаконно приобретенное имущество на сумму более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что бывший глава республики с 2007 по 2016 год скрывал свой официальный уровень заработка от декларирования. Тем самым, он нарушал антикоррупционное законодательство.

По документам доход семьи Соловьевых по документам составлял 24 миллиона рублей. При этом ими было приобретено 75 объектов недвижимости: квартиры, дома и земельные участки. Отмечается, что большинство земельных участков находились во владении дочери Александра Соловьева – Евгении Сирик. Официально она не имела источников дохода для таких дорогостоящих покупок.

К тому же выяснилось, что бывший глава профинансировал одно из предприятий на сумму 39,5 млн рублей. Тогда как его официальный доход в этот момент составлял лишь 19,1 млн рублей.

Иск рассмотрит Индустриальный районный суд Ижевска.

Напомним, 14 октября суд приговорил Александра Соловьева к 10 годам строгого режима и штрафу 275 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. С учетом времени, проведенного Соловьевым в СИЗО пока шло расследование, в колонии ему останется пробыть почти 6,5 лет.

Позже, 28 октября, осужденный экс-глава Удмуртии подал заявление на обжалование приговора. Верховный суд должен рассмотреть его в течение 30 суток.

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